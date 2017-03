Die Kanalisation ist ebenso marode wie die Fahrbahn: Deshalb will die Stadtverwaltung die Schloßstraße in Bokeloh schon ab August im Lauf von sechs Monaten neu ausbauen. Die ersten Pläne dafür hat sie am Montag dem Ortsrat und vielen Anliegern vorgestellt. Die Betroffenen drängen auf niedrigere Kosten.