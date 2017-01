Zum Auftakt der Sternsinger-Aktion in Wunstorf hat der Erste Stadtrat Carsten Piellusch am Freitagvormittag eine Delegation mit Mathis, Paul-Linus, Lasse und Simon aus der katholischen Kirchengemeinde empfangen. Die kleinen Könige sammeln in diesem Jahr bundesweit vor allem für Kinder in Kenia.