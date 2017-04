So viele Zuschauer wie am Freitagvormittag am Steinhuder Regenrückhaltebecken haben Gärtner wohl selten, wenn sie einen Baum pflanzen: Initiator Hans-Jürgen Delfs hatte auch Politiker und eine siebte Klasse des Gymnasiums auf die Beine gebracht, die eine Art Patenschaft für den Baum übernehmen wird.