Mit Discofox flott in den Frühling: Unter diesem Motto bietet die Tanzsparte im TSV Luthe einen Workshop an. Dieser beginnt am Mittwoch, 22. März, um 20.15 Uhr in der kleinen Halle an der Kleinen Heide und endet nach den Osterferien am 26. April. Vorgesehen sind vier Abende.