Es geht um Wünsche und Nöte und um völlig neue Horizonte: Wenn sich am Dienstag, 14. Februar, im Stadttheater der Vorhang hebt, geht es in der Komödie "Anderthalb Stunden zu spät" emotional und bewegend zu, verspricht der Kulturring. Im Wunstorfer Theater zu Gast ist das Theater am Fürstendamm.