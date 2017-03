Seine "Lieblingsausstellung" hat Geshe Gendun Yonten am Freitag in der Steinhuder Kunstscheune eröffnet - schon zum zwölften Mal. Der Exil-Tibeter und seine Partner geben den Besuchern bis Sonntag, 23. April, einen Eindruck in die tibetische Kultur, wobei ein Schwerpunkt in diesem Jahr die Heilung ist.