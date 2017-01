Loui und Sphynx konnten nicht bei ihrem Besitzer bleiben, weil sie mit dem Einzug einer weiteren Person nicht zurecht kamen. Die Katzen fingen an in der Wohnung zu markieren. Im Tierheim gehen die beiden immer in ihr Katzenklo, betonten die Mitarbeiter. Nun brauchen sie ein neues ruhiges Zuhause.