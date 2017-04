Polizei und Feuerwehr aus Wunstorf waren in der Nacht zu Donnerstag an der Industriestraße im Einsatz. Aus bisher nicht geklärter Ursache ist dort ein Toyota Corolla in Flammen aufgegangen und dabei völlig ausgebrannt. Es gab keine Verletzten. Nun ermittelt der Zentrale Kriminaldienst aus Hannover.