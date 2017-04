Wunstorf. Der Volkswagen wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehr wurde erst eine halbe Stunde später alarmiert, so dass eine größere Menge der Flüssigkeit in die Kanalisation lief. Die Helfer der Feuerwehr fingen dann noch gut 2000 Liter von dem Harnstoffgemisch auf, insgesamt hatten sich 23.000 Liter in dem Behälter befunden.

Nach Angaben der Feuerwehr bestand für die Anlieger keine Gefahr. Insgesamt 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die verbliebene Menge des Ad Blue wurde in einen anderen Tanklastzug umgepumpt. Die Aufräumarbeiten sollten bis zu Mittagszeit andauern. Die Straße blieb mehrere Stunden voll gesperrt.

Fassungslos zeigte sich die Feuerwehr, dass die Einsatzkräfte von Anliegern und Firmeninhabern beschimpft wurden, als sie die Straße absperrten.

Nach einem Unfall läuft der Treibstoffzusatz Ad Blue aus einem Tanklastzug aus. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll