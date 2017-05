Ein Geschäftsinhaber an der Südstraße ist am Mittwochabend Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein etwa 50 Jahre alter Kunde war noch kurz vor Ladenschluss um 18 Uhr mit einem etwa 15-Jährigen, offenbar sein Sohn, in den Laden gekommen, um angeblich ein kleines, günstiges Auto zu kaufen.