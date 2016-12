Unfälle am Baustellenbereich im Luther Forst haben am Freitag und Sonnabend zweimal zu erheblichen Behinderungen auf der Bundesstraße 441 und großen Schäden geführt. Verletzt wurde niemand. Am Freitag um 14.20 Uhr wollte ein 23-jähriger Hannoveraner mit seinem Fiat Punto auf die Überholspur wechseln.