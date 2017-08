VW Tiguan wird aufgebrochen

Ein VW Tiguan ist in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten aufgebrochen worden. Der Besitzer hatte den Wagen am Abend an der Adolf-Oesterheld-Straße geparkt. Nach Angaben der Polizei nahmen die Täter das Navigationsgerät aus dem Auto mit, nachdem sie in den Innenraum gelangt waren.