Der Verein Lebenstraum als Betreiber des Jugendzentrums Wohnwelt hat kritisiert, dass die Stadt ihm den Versorgungsraum in dem Gebäude an der Bahnhofstraße entziehen will. Der Erste Stadtrat Carsten Piellusch hatte von der Kündigung in der vergangenen Woche dem Sozialausschuss berichtet.