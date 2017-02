Rund fünf Stunden hat sich am Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz an der Graf-Ludolf-Straße hingezogen, weil ein 23-Jähriger in der Wohnung seiner Eltern andere Mitglieder seiner Familie bedrohte. Schließlich konnte die Beamten den verwirrten Mann aber überwältigen. Niemand wurde verletzt.