Das war wieder ein Riesenspaß beim Altstadtfest. Wie immer lockte das Entenrennen jede Menge Publikum an. Schätzungsweise 300 der gelben Schwimmtiere gingen am Sonnabendnachmittag an den Start. In diesem Jahr hatte das THW für eine Extraportion Wasser gesorgt. So kamen die Enten richtig in Schwung.