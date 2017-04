Er steht: Bei sonnigem Wetter ist am Donnerstag kurz nach 17 Uhr der Maibaum mit Hilfe eines Krans in der Innenstadt in die Senkrechte bewegt worden. Während die Werbegemeinschaft ohne Vorsitzenden derzeit stark mit Umbrüchen zu tun hat, war wenigstens der Baum noch der Bewährte aus dem Vorjahr.