Woolworth kündigt Umbaupause an

Nach dem Ausverkauf der Ware von Vorgängergeschäft Vögele kündigt die Woolworth GmbH eine Umbauphase im Wunstorfer Geschäft an der Langen Straße 46 an. Die Kaufhauskette hatte den Standort Anfang August übernommen, will bis 9. November schließen, letzter Öffnungstag ist Sonnabend, 9. September.