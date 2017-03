Für Aussteller ist das Wunstorfer Wirtschaftswochenende am 1. und 2. April so gut wie ausgebucht. Auf der Bühne können die Veranstalter von Kontor3 aber an beiden Tagen noch freie Zeiten für Vereine und Organisationen anbieten, die ihren Beitrag zu einem Showprogramm leisten wollen.