Werbegemeinschaft lockt mit Autoschau

Autoschau, Aktionen, Kinderprogramm: Wunstorfs Geschäftsleute laden zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt ein. Am Sonnabend, 4. November, sind die Geschäfte von 9 bis 16 Uhr, am Sonntag 5. November, ab 13 Uhr geöffnet. Das Angebot lasse kaum Wünsche offen, versprechen die Veranstalter.