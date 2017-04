Im Barne-Schulzentrum sind wegen Deckenschäden derzeit zwei Sporthallen gesperrt. In der Halle II nahe der Fröbelschule hatten sich Wölbungen an der Decke gezeigt, weshalb sie seit dem 5. April zur Sicherheit gesperrt ist. Nun wird auch die Halle I an der Otto-Hahn-Schule untersucht.