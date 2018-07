Hannover

Immer exakt wissen, wann der nächste Bus kommt: Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) stockt die Zahl seiner sogenannten dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) um 26 auf. Die Geräte zeigen in Echtzeit an, wann der nächste Bus die Haltestelle anfährt, außerdem sagen sie bei Knopfdruck den angezeigten Text an. „Eine umfassende Fahrgastinformation ist eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel“, sagt Ulf-Birger Frank, Verkehrsdezernent der Region Hannover. „Die Fahrgäste wollen schnell, verlässlich und einfach über reguläre Verkehrsmöglichkeiten oder eventuell auftretende Abweichungen informiert werden.“

In Hannover werden vier Haltestellen umgerüstet: Bahnhof Bismarckstraße, Mühlenberger Markt, Spannhagengarten und Lindener Marktplatz. Zwei weitere gibt es in Garbsen (Auf der Horst/Gehrbreite und Berenbostel/Weberstraße) und je eine in Barsinghausen (Am Kaiserhof), Burgdorf (Burgdorf/Bahnhof), Gehrden (Lange-Feld-Straße), Ronnenberg (Weetzen/Bahnhof), Sehnde (Sehnde/Bahnhof) sowie Springe (Fünfhausenstraße).

Die Kosten für die insgesamt 26 neuen DFI belaufen sich auf 650.000 Euro, 75 Prozent davon trägt das Land Niedersachsen. Damit steigt die Zahl der aufgerüsteten Haltestellen in der Region auf 23, die Umrüstung läuft seit drei Jahren. Die Echtzeitdaten sind nicht nur an den Haltestellen ersichtlich, sondern auch im Internet und in der GVH-App.

Von Peer Hellerling