Hannover

In Davenstedt ist am Freitagnachmittag eine 80-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau kam laut Polizei von einem Supermarktparkplatz an der Carlo-Schmid-Allee und wollte gegen 13.40 Uhr die Straße überqueren. „Dabei übersah die Seniorin offenbar den für sie von rechts kommenden VW Polo“, sagt Behördensprecher André Puiu. Der 72-jährige Fahrer hatte eigentlich Vorfahrt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 80-Jährige musste zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Peer Hellerling