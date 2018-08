Bad Nenndorf

Auf der Autobahn 2 zwischen Bad Nenndorf und Lauenau hat ein Lkw-Fahrer am Montag den vor ihm bremsenden Lastwagen zu spät bemerkt und prallte in dessen Heck. Der 54-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr im Baustellenbereich Richtung Dortmund. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Führerhaus eingeklemmt“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak.

Die Feuerwehr musste den 54-Jährigen befreien, dieser kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Da während des Rettungseinsatzes eine Spur bis 11.30 Uhr gesperrt werden musste, kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Von pah