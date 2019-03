Hannover

Die Wunstorfer Landstraße war am Freitagnachmittag in Ahlem wegen eines Verkehrsunfalls eine gute Stunde lang gesperrt. Es kam nach Angaben der Polizei zu Behinderungen. Gegen 14.20 Uhr war in dem Bereich ein Opel Corsa mit einem Linienbus zusammengeprallt.

Der 19 Jahre alte Fahrer des Autos hatte versucht, vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Wunstorfer Landstraße abzubiegen. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen, an dessen Steuer ein 58-jähriger Busfahrer saß. Die 22 Jahre alte Beifahrerin in dem Corsa trug schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher und eine 19-Jährige im Bus trugen leichte Verletzungen davon. Insgesamt ist bei dem Zusammenstoß ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden.

Von tm