Hannover

Offiziell ist es eine Taschenlampe, in Wirklichkeit ein Elektroschocker Das Zollamt Hannover-Nord hat eine illegale Waffe aus dem Verkehr gezogen, die in einem Paket aus China versteckt war. Ein Mann aus der Region hatte das Gerät bestellt. „Derartige Elektroschocker haben die Kollegen in den vergangenen Wochen mehrfach festgestellt“, sagt Behördensprecher Hans-Werner Vischer. Deshalb waren sie auch in diesem Fall skeptisch. Der Empfänger sollte das Paket mit der angeblich bestellten Taschenlampe noch im Zollamt öffnen.

Und tatsächlich befand sich im Inneren vielmehr ein Elektroschocker mit Laserpointer – der immerhin als Taschenlampe genutzt werden kann. Das gesamte Gerät allerdings ist nach dem Waffengesetz verboten. „Die Gegenstände sind als Waffe nicht erkennbar und nach ihrer Form geeignet, einen anderen Gegenstand des täglichen Bedarfs vorzutäuschen“, sagt Vischer. Die Blitzentladungen mit sehr hoher Spannung können erhebliche Gesundheitsschäden verursachen. Der illegale Elektroschocker wurde sichergestellt.

Von Peer Hellerling