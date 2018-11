Hannover

Die Show „Nacht der Pferde“ feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen während er Messer Pferd und Jagd. In Hannover zeigen erneut erfahrene Reiter wie Clémence Faivre aus Frankreich und die international erfolgreichen Spitzenvoltigierer Thomas Brüsewitz, Viktor Brüsewitz und Jannik Heiland ihr Können. Dazu präsentieren sich unter anderem Islandpferde, das Horse-Man-Showteam, der Pferdeflüsterer Jean-Francois Pignon und die Blauen Reiter aus Hude. Die Gala-Show läuft am 7. und 8. Dezember in der Halle 25 auf dem Messegelände. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops. Mit etwas Glück können HAZ-Leser fünfmal zwei Karten für die Show am Freitag, 7. Dezember, um 19 Uhr gewinnen. Dazu einfach eine Mail bis einschließlich Sonntag, 25. November, an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Nacht der Pferde“ samt Kontaktdaten schicken. Die Gewinner werden ausgelost und rechtzeitig informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Von Jan Sedelies