Hannover

Am Montag, 8. Oktober, wird im Historischen Museum über die Zerstörung Hannovers im Luftkrieg diskutiert. Anlässlich des 75. Jahrestages der Bombardierungen kommen dabei Zeitzeugen zu Wort, die von den Ereignissen in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943 aus eigener Anschauung berichten. Der Historiker Andreas Fahl wird die Ereignisse in den geschichtlichen Zusammenhang einordnen und Filmaufnahmen präsentieren, die erst vor Kurzem aufgetaucht sind und Hannover nach den Bombenangriffen vom Sommer 1943 zeigen. „Es gibt nur wenige Filmdokumente von Zerstörungen“, sagt Dr. Peter Stettner, der Leiter des Filminstituts Hannover. „Solche Bilder waren von der NS-Führung nicht gewünscht, sie wurden eher geheim aufgenommen.“ Stettner stellt bei dem HAZ-Forum Filmdokumente vor, die von den Alliierten produziert wurden. Die bislang teils kaum bekannten Aufnahmen zeigen unter anderem Flugzeuge, die in England mit dem Ziel Hannover starten, sowie Luftaufnahmen der zerstörten Stadt, die nur wenige Stunden nach der Einnahme Hannovers durch die Amerikaner 1945 entstanden. Das HAZ-Forum beginnt im Museum am Hohen Ufer um 18 Uhr. Es moderiert HAZ-Redakteur Simon Benne. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die HAZ-Weihnachtshilfe wird gebeten.

Von Jan Sedelies