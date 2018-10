Hannover

Vom 31. Oktober bis zum 4. November läuft am Schloss Eldingen zwischen Celle und Wittingen das Festival „Winter-Träume“. Dann präsentieren mehr als 160 internationale Aussteller im Innen- und Außenbereich Kunst, Antiquitäten und Schmuck. Interessierte Besucher können auch Landhausmode entdecken und Ideen aus dem Bereich Winterdekorationen erleben. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Freitag und Sonnabend zusätzlich bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder bis 12 Jahren sind kostenlos dabei. Zehnmal zwei HAZ-Leser können mit etwas Glück kostenlos dabei sein. Einfach am Dienstag, 30. Oktober, eine Mail mit Kontaktadresse an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Winter-Träume“ schicken. Die ausgelosten Gewinner werden rechtzeitig informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Von Jan Sedelies