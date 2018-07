Hannover

Bargeld, Schmuck und Goldbarren im Wert von insgesamt 250 000 Euro haben Trickbetrüger in dieser Woche bei einer Seniorin in Anderten erbeutet. Die Täter gaben sich als angebliche Polizisten aus und gingen in diesem Fall besonders dreist vor. Als sich der Tresor des Opfers nicht öffnen ließ, gab sich einer der Betrüger als Schlüsseldienst aus, schweißte den Safe auf, so dass sein Komplize wenig später mit der Beute von einer Viertelmillion entkommen konnte.

Am Dienstag meldete sich ein angeblicher Kriminalbeamter namens „Kellermann“ telefonisch bei der Seniorin. er tischte ihr die Geschichte von einem angeblich geplanten Einbruch bei ihr auf und erklärte, ihr gesamtes vermögen sei in Gefahr. Ganz nebenbei fragte der falsche Polizist die Seniorin über ihre Vermögensverhältnisse aus. Für den nächsten Tag vereinbarte der angebliche Beamte einen Termin in der Wohnung der Frau in der Straße Im Wiesenhof. Ein Kollege des Anrufers sollte vorbei kommen, um das Vermögen aus dem Tresor in Sicherheit zu bringen.

Der Komplize des Anrufers erschien am Mittwoch auch wie vereinbart. Doch weder ihm noch der Seniorin gelang es, den Tresor zu öffnen, weil die Besitzerin des Safes nicht mehr den passenden Schlüssel hatte. Unverrichteter Dinge verließ der Kollege des angeblichen Kommissars Kellermann die Wohnung. Wenig später meldete sich der erste Betrüger wieder telefonisch bei seinem Opfer und erklärte, er habe jetzt einen Schlüsseldienst beauftragt.

Tatsächlich klingelte wenig später ein angeblicher Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes bei der Frau. Fachmännisch schweißte er den Tresor auf, stellte für seine Arbeit eine Rechnung und verließ die Wohnung. Kurz darauf tauchte der angebliche Kollege des Herrn Kellermann erneut bei der Seniorin auf, nahm den Inhalt des Safes in Empfang und flüchtete.

Der Betrug flog erst auf, als die Täter sich erneut bei ihrem Opfer meldeten und sie darum baten, auch ihr gesamtes Vermögen von der Bank abzuheben und es den Ermittler auszuhändigen. Ein Mitarbeiter des Geldinstituts, den die Seniorin kontaktiert hatte, wurde hellhörig und verständigte die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass am Dienstag vor dem allerersten Anruf des angeblichen Polizisten ein Mann mit Pferdeschwanz an der Tür der Seniorin geklingelt und geklopft hatte, die Frau ihm aber nicht geöffnet hatte. Er war Südländer, groß und kräftig, hatte einen Koffer bei sich und war aus einem gelben Auto gestiegen.

Auch bei dem Abholer der Beute soll es sich um einen Südländer handeln. Er war ebenfalls groß und kräftig, trug eine schwarze Trainingshose der Marke adidas und eine Trainingsjacke. Die Polizei sucht dringend Zeugen, insbesondere zu verdächtigen Vorkommnissen in der Straße Im Wiesenhof. Die Ermittler weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei niemals Bargeld oder Wertgegenstände aus Schutz vor Einbrecher sicherstellt. Sollte es bei einem Anruf eines angeblichen Polizisten auch nur den geringsten Zweifel geben, können die richtigen Beamten stets über die Notrufnummer 110 kontaktiert werden.

Von Tobias Morchner