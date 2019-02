Aus der Stadt Anklage - Das sind die Vorwürfe der Ermittler gegen Frank Hanebuth Die Forderungen der spanischen Behörden sind eindeutig: Frank Hanebuth drohen 13 Jahre Gefängnis und eine Strafzahlung von 4,2 Millionen Euro. Bis Ende März können die Rechtsanwälte des Höllenengels jetzt eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen abgeben. Hier lesen Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Will zum Prozess in Spanien erscheinen: Frank Hanebuth, hier bei einer Veranstaltung in der Eisfabrik in der Südstadt. Quelle: Samantha Franson