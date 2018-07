Hannover

Die Brut und Setzzeit ist vorbei. Das bedeutet, dass Hundebesitzer ihre Vierbeiner an vielen Orten in Niedersachsen auch wieder ohne Leine laufen lassen können. Vom 1. April bis zum 15. Juli durften Hunde nur in wenigen ausgewählten Bereichen frei laufen. Auf diese Art und Weise sollen Jungwild und sogenannte Bodenbrüter wie Wachtel, Nachtigall, Rotkelchen und Feldlerche vor stöbernden Hunden geschützt werden – und Vögel und Wildtiere so in Ruhe ihren Nachwuchs aufziehen können.

Auslaufmöglichkeiten in Hannover

Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Leinenpflicht finden Sie hier.

Von ewo