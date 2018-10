Kleefeld

Hartgestottene Freibad-Fans haben noch immer eine Chance im Freien ihre Bahnen zu ziehen. Als einziges Freibad in Hannover hat das Annabad in Kleefeld noch immer nicht die Saison beendet – und das, obwohl der Herbst schon längst begonnen hat. „Wir hatten einen extremen Sommer, der bei uns noch bis Mittwoch ausklingt. Dann schließt auch das Annabad“, sagt Florian Lange, Pressesprecher des Polizeisportvereins, der das Bad betreibt. Zwar sei das Becken nicht beheizt, die Wassertemperatur läge aber immer noch bei 20 Grad, bemerkt Lange. Noch bis Mittwoch öffnet das Bad täglich zwischen 9 und 17 Uhr. Sogar der Kiosk hat noch geöffnet und die Duschen laufen noch mit warmem Wasser. Der Eintritt kostet nur noch einen Euro pro Person.

Bad stellt neuen Besucherrekord auf

Mit der Saison 2018 beendet das Annabad eine Rekordsaison. In diesem Jahr konnte das Freibad 232.800 Gäste begrüßen. Zum Vergleich: Im Jahr davor kamen mit 123.000 nur etwa halb so viele Besucher. „Das war irre dieses Jahr. So viele waren wirklich noch nie da“, sagt Lange. „Unser letzter Rekord ist aus dem Jahr 2003. Da hatten wir 216.000 Besucher.“

Von jok / RND