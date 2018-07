Hannover

Der am Donnerstag festgesetzte 39-Jährige hat offenbar mindestens zehn weitere Frauen attackiert. Nach Angaben von Polizeisprecher André Puiu haben sich nach dem Zeugenaufruf über das Wochenende mehrere Betroffene bei den Ermittlern gemeldet. Damit steigt die Zahl der möglichen Fälle auf 14. „Wir prüfen jetzt, was genau den Frauen zugestoßen ist“, sagt er. Genauere Angaben zum Alter der Opfer und in welchem Zeitraum sie von dem 39-Jährigen belästigt worden sein sollen, kann Puiu zurzeit noch nicht machen. „Jetzt müssen die Betroffenen vernommen werden.“

Keine ausreichenden Haftgründe

Der 39-Jährige soll seit Ende Juni mindestens vier Frauen wahllos im Stadtgebiet angegriffen habenl. „Er ist bereits polizeibekannt“, sagt Puiu. Videoaufnahmen hatten letztlich zu seiner vorläufigen Festnahme an der Hamburger Allee geführt. Später wurde der Verdächtige allerdings in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Es lagen keine ausreichenden Gründe vor, Untersuchungshaft anzuordnen. Daran habe sich laut Puiu auch nach den zehn jüngsten Vorwürfen nichts geändert.

Der nach jetzigem Stand erste Fall ereignete sich am 27. Juni an der Stadtbahnhaltestelle Messe/Ost. Dort soll der 39-Jährige eine 22-Jährige bedroht, beleidigt, geschubst und ihr gegen die Schulter geschlagen haben. Am 10. Juli rempelte er zunächst eine 20-Jährige am Kröpcke so heftig an, dass diese eine Treppe herunterfiel und verletzt wurde. Nachmittags griff der 39-Jährige an der Hildesheimer Straße eine 24-Jährige mit einem Regenschirm an, am Abend schubste er eine 32-Jährige an der Friesenstraße auf die Fahrbahn – das Opfer blieb unverletzt.

Weitere Opfer sollen sich melden

Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Frauen Opfer wurden. „Mögliche Betroffene können sich weiterhin bei uns melden“, sagt Behördensprecher Puiu. Der verdächtige Deutsche ist 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und hat dunkelblonde, wellige Haare, die bis zum Kinn reichen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter Telefon (0511) 109 28 20 entgegen.

Von Peer Hellerling