Hannover

Für die Förderung der Verkehrssicherheit von Schülern haben der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUVH) und die Landesunfallkasse Niedersachsen schon diverse Methoden erdacht und erprobt. Der Verband um Geschäftsführer Roland Tunsch bietet kostenlose Filme zum Thema Schulweg an, Elternbriefe zum Thema in unterschiedlichen Sprachen, ein sogenanntes Fußgängerdiplom an Kindertagesstätten und vieles mehr. Nun kommt eine neue mobile Ausstellung mit dem Titel „Kinder fit für den Straßenverkehr“ dazu. Es sind insgesamt neun zwei Meter hohe Infotafeln, die wie Bushaltestellen wirken sollen – sogenannte Eltern-Haltestellen. „Die Ausstellung zeigt die wesentlichen Themen für einen sicheren Schulweg“, erklärt Tunsch in der GUVH-Zentrale. Dabei geht es um Bewegungsförderung, die Nachteile des Elterntaxis und das Thema Ablenkung. An jeder symbolischen Haltestelle erhält man umfassende Informationen zu den jeweiligen Themen. „Die Schülerwegeunfälle in den vergangenen Jahren belegen, dass die Mobilitätserziehung im Primarbereich weiterhin unablässig erforderlich ist. Rund ein Drittel aller Schülerwegeunfälle ereignen sich bei Grundschulkindern“, sagt Tunsch.

Besonderer Schwerpunkt der Ausstellung ist die Einrichtung von Hol- und Bringzonen vor Grundschulen wie es schon an der Albert-Schweitzer-Schule in Limmer praktiziert wird. Eltern bringen ihre Kinder dabei höchstens bis zu einem festgelegten Haltepunkt. Von dort aus gehen die Kinder zu Fuß allein zur Schule. „Bewegung fördert die Reaktionsgeschwindigkeit und die Koordinationsfähigkeiten von Schülern“, sagt Tunsch. „Elterntaxis verursachen das tägliche Chaos vor den Schulen, das zu gefährlichen Verkehrssituationen führen kann. Das wollen wir eindämmen.“ Die Stadt hatte angekündigt, ähnliche Modelle an 60 Grundschulen in der Stadt einzuführen. „Das muss uns die Sicherheit unserer Kinder wert sein“, sagt Tunsch.

Neben der neuen Ausstellung unterstützt der Verband das große HAZ-Familienfest Aktion Sicherer Schulweg, Spannbänder an Straßen, die auf Schulanfänger hinweisen, und die auf Bürgersteigen aufgesprühten gelben Füße, die Grundschülern den sichersten Weg zur Schule anzeigen. Die neue Ausstellung wurde so konzipiert, dass sie in Grundschulen und Kindertagesstätten eingesetzt werden kann. Die Eltern–Haltestellen können im Netz auf der Seite des GUVH eingesehen werden und in verschiedenen Formaten A3, A2, A1 per Mail aninfo@guvh.de als Plakat bestellt werden. „Wir müssen einfach etwas für die Sicherheit der Kleinsten im Straßenverkehr tun“, sagt Tunsch.

Von Jan Sedelies