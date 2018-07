Hannover

Auf dem Westschnellweg bei Stöcken ist am Dienstagmorgen der 32-jährige Fahrer eines Opel Astra leicht verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr hatte in Richtung Garbsen ein Sattelzug versucht, einem vor ihm fahrenden BMW X3 auszuweichen – dieser stoppte an der rot werdenden Ampel an der Ecke Jädekamp. „Der Lkw kam ins Rutschen und wich nach links aus“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. „Dabei prallte er seitlich gegen den Opel.“ Die Türen des schwarzen Kombis wurden abgerissen, der 32-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der B 6 staute sich der Verkehr Richtung Garbsen während der Bergungsarbeiten zeitweise bis nach Herrenhausen.

Von Peer Hellerling