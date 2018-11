Hannover

Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hat am Sonnabend eine besondere Ehrung entgegengenommen. Der Europarat hat die Verwaltung mit der Ehrenfahne ausgezeichnet. Marlene Rupprecht, Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, übergab die Flagge im Haus der Jugend an den Verwaltungschef.

Hannover lebe die europäische Idee mit großer Überzeugung, hatte Rupprecht bei der Übergabe der Fahne gesagt. „Es ist hervorragend, wenn Städte ihre Aufgaben so verantwortungsvoll und engagiert wahrnehmen.“ Die besondere Auszeichnung erhält Hannover unter anderem für die langjährigen Städtepartnerschaften mit Bristol, Poznan, Rouen und Perpignan, für die Teilnahme am Bündnis Mayors for Peace und für die Organisation länderübergreifender Jugendtreffen im Rahmen des Jugend-Ferien-Services durch den Fachbereich Jugend und Familie der Stadt.

Die Ehrenfahne sei eine besondere Würdigung der hannoverschen Verbindungen in Europa, sagte Schostok in seiner Rede. „Zugleich spornt sie uns an, uns auch zukünftig für Europa, für Vielfalt und für Verständigung einzusetzen“, sagte der Oberbürgermeister. Die Ehrenfahne ist eine von insgesamt vier Auszeichnungen des Europarates. Das Europa-Diplom war der Stadt Hannover bereits im Jahr 1990 verliehen worden.

Von Tobias Morchner