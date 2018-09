Hannover

Rettungskräfte und Polizeibeamte sind derzeit auf der Autobahn 2 zwischen Wunstorf-Luthe und Wunstorf-Kolenfeld im Einsatz. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Strecke derzeit in Richtung Dortmund voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber ist an Unglücksstelle gelandet. Ersten Informationen zufolge sind mindestens fünf Lastwagen an dem Unfall beteiligt. Über die Zahl der Verletzten ist bislang noch nichts bekannt.

Von tm