Hannover

Die Probleme auf und mit der Autobahn 2 beschäftigten am Donnerstag Vertreter der betroffenen Kommunen an der viel befahrenen Ost-West-Strecke. Beim ersten Runden Tisch zur A2 im Rathaus von Garbsen suchten die die Teilnehmer gemeinsam mit Mitarbeiter verschiedener Behörden nach Lösungen. An der Sitzung beteiligten sich Verwaltungsmitarbeiter aus Hannover, Langenhagen, Neustadt, Wunstorf, Barsinghausen und Seelze. Vertreter aus Lehrte oder anderen weiter östlich von Garbsen gelegenen Kommunen fehlten bei dem Treffen.

Zur Galerie Der Fahrer eines Tanklasters ist am Montag auf der Autobahn 2 im Kreuz Hannover-Ost getötet worden. Der Lkw war ungebremst ins Heck eines weiteren Sattelzugs geprallt und in Flammen aufgegangen.

„Wir haben erst einmal mit den westlichen Gemeinden begonnen die Probleme zu besprechen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir bei der nächsten Zusammenkunft den Kreis erweitern“, sagt Benjamin Irvin, der Sprecher der Stadt Garbsen. Die Idee zu dem Runden Tisch war ursprünglich nach dem Bekanntwerden der Ansiedlung des Versandhändlers Amazon in Garbsen ins Leben gerufen worden.

Bei dem Treffen am Donnerstag wurden erste Lösungsansätze diskutiert. Von einem Autobahnverbot für Lastwagen bei Staus auf der A2 war die Rede. Gesprochen wurde auch über eine Verbesserung der Ampelanlagen auf den Umleitungsstrecken, über mögliche Verlängerungen einiger Autobahnabfahrten und das Aufstellen von Umleitungsschildern mit LED-Lichtern. Welche Idee konkret umgesetzt werden kann, soll bei dem nächsten Treffen Anfang 2019 erörtert werden. „Nötigenfalls sind Rechtsänderungen zu prüfen, um neuen Entwicklungen gerecht zu werden“, sagte Garbsens Bürgermeister Christian Grahl.

Die Autobahn 2 gilt als eine der am stärksten belasteten Fernstraßen in Deutschland. Täglich sind dort rund 120.000 Fahrzeuge unterwegs. Die Zahl der Verkehrstoten auf der Autobahn 2 ist in diesem Jahr stark angestiegen. Waren 2017 acht Unfalltote auf der A2 zu beklagen, liegt die Zahl bereits jetzt bei 15.

Von tm