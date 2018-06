Hannover

Die Polizei hat entlang der Autobahn 2 am Donnerstag und Freitag mehrstündige Verkehrskontrollen durchgeführt und fast 500 Sünder ertappt. Allein 300 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs und 154 Lkw hielten nicht den nötigen Abstand zum Vordermann ein oder ignorierten das Überholverbot. Sie alle müssen demnächst mit Buß- und Verwarngeldern rechnen. „Die Überprüfung geschah besonders auch im Hinblick auf das erhöhte Verkehrsaufkommen zum Ferienbeginn“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Allein auf der A 2 standen die Autofahrer am Donnerstag bis zu 14 Kilometer im Stau.

An den Kontrollpunkten in Langenhagen und Wunstorf-Luthe registrierten die Beamten am Donnerstag zwischen 8.30 und 12 Uhr in Richtung Dortmund insgesamt 74 Abstandverstöße, 54 davon wurden von Truckern begangen. „Seit geraumer Zeit gehört mangelnder beziehungsweise nicht ausreichender Sicherheitsabstand zu den Top drei der Unfallursachen“, so Pfeiffer. Bei der Kontrolle am Freitag stellten die Beamten bei Wunstorf-Luthe in Richtung Berlin rund 100 Lkw fest, die das dortige Überholverbot ignoriert hatten – Bußgelder sind die Folge. Zuletzt hatte die Polizei Anfang Juni bei Bad Eilsen Lkw-Kontrollen durchgeführt und 85 zu dicht auffahrende Lastwagen überführt.

Doch auch die Autofahrer gerieten in den Fokus der Ermittler. 20 von ihnen hielten den Sicherheitsabstand nicht ein, außerdem stellte ein Autofahrer den Rekord bei der Tempokontrolle auf: Er fuhr mit 146 km/h durch die 60er-Zone in Höhe der Anschlussstelle Lehrte-Ost. „Wir werden auch in Zukunft – insbesondere zur Ferienzeit und vornehmlich auch in Baustellenbereichen – gezielte Kontrollen auf den Autobahnen durchführen“, sagt Pfeiffer.

Von Peer Hellerling