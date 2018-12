Aus der Stadt Streckenradar auf der B6 - Piraten-Partei klagt gegen Section Control Mit dreijähriger Verzögerung ist Section Control, die neue Geschwindigkeitskontrolle auf der B6 bei Laatzen, in Betrieb gegangen. Gleichzeitig kündigte die Piraten-Partei eine Klage dagegen an.

Am Mittwoch ist das bundesweit erste Streckenradar auf der B6 in Betrieb gegangen, am selben Tag kündigte die Piraten-Partei eine Klage dagegen an. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa