Hannover

Doch kein Hannover-Finale: Christina Grass hat in der Sendung am Mittwochabend keine Rose von Bachelor Andrej Mangold bekommen. Beim Candle-Night-Dinner am Strand habe der Junggeselle „noch nicht das Knistern gespürt“, für „den nächsten Schritt“ sei er nicht bereit, erklärte er in der RTL-Show. Die Enttäuschung bei der 30-jährigen Pharmareferentin aus Hannover ist groß: „Das ist krank“, urteilt sie.

Dabei hatte es zeitweise so gut ausgesehen. Sogar über einen Heimvorteil war spekuliert worden, denn auch Bachelor Andrej Mangold kommt aus Hannover.

Zur Galerie Andrej Mangold aus Hannover ist als „Bachelor“ in der gleichnamigen RTL-Show auf der Suche nach der Richtigen.

Kommt als nächstes das Dschungelcamp

Die frühere Miss Norddeutschland wird wohl trotzdem nicht aufgeben. Bei einem Interview in Hannover verriet Christina Grass kürzlich, dass sie sich vorstellen könne, in das nächste Dschungelcamp einzuziehen.

Vielleicht sehen wir die selbstbewusste Brünette also bald wieder im Fernsehen.

Von RND/ewo