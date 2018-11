Hannover

Lange war es ruhig um die Backstreet Boys. Nun melden sich Nick, Brian, AJ, Kevin und Howie zurück. Die Nachricht, dass die US-Boyband in 2019 auf große Welttournee gehen und auch fünf Konzerte in Deutschland geben wird, darunter auch ein Auftritt in Hannover, schlug hohe Wellen. Die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken zeigten: Die fünf Männer können auch 22 Jahre nach ihrem Debütalbum noch immer die Massen begeistern.

Offizieller Vorverkaufsstart für die Konzerte in Deutschland ist am kommenden Freitag, 16. November. Einige Ticketbörsen im Internet bieten allerdings bereits jetzt schon Karten für das Konzert an. Wie kann das sein?

Ticketbörsen bieten Leerverkäufe an

Nach Informationen des RedaktionsnetzwerksDeutschland (RND) handelt es sich dabei um eine Art Leerverkäufe. Die Ticketbörsen spekulieren darauf, dass sie entweder Kartenkontingente zugewiesen bekommen oder dass Einzelpersonen ihre im offiziellen Vorverkauf erworbenen Karten auf den jeweiligen Plattformen weiterverkaufen wollen. Das ist jedoch nicht gesichert. Es kann daher sein, dass Fans, die über diese Ticketbörsen eine Karte für die Backstreet Boys bestellen, letztendlich gar kein Ticket erhalten.

Ticketpreise von bis zu 400 Euro

„Wir warnen daher seit Jahren davor, Tickets bei solchen Anbietern zu erwerben“, sagt Katharina Wenisch, Pressesprecherin von Live Nation. Das Unternehmen veranstaltet zahlreiche Konzerte in Deutschland, darunter auch die angekündigten Auftritte der Backstreet Boys.

Wer dennoch nicht mehr mit dem Kauf einer Karte für die Boyband warten möchte, muss dafür tief ins Portemonnaie greifen. Die Preise auf den Portalen liegen momentan bei 160 bis 400 Euro – und somit laut Wenisch deutlich über dem Normalpreis. Wie teuer die ab Freitag erhältlichen Tickets sein werden, ist noch nicht bekannt. Der Pressesprecherin zufolge werden sie allerdings „deutlich unter 100 Euro liegen“.

Von ms/RND