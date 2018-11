Hannover

Vor 20 Jahren waren sie die Idole vieler Teenager, vor allem der weiblichen. Lange war nichts mehr von den fünf Männern zu hören – bis jetzt. In 2019 heißt es: „Backstreet’s Back“. Die Boyband bringt im Januar 2019 nicht nur ihr neues Album „DNA“ heraus, sondern geht zudem auf große Welttournee. Dazu gehört auch ein Konzert in Hannover.

Am 21. Mai treten Nick, Brian und Co. in der Tui-Arena auf. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Veranstalter ist Hannover Concerts. Der Vorverkauf für die Tickets startet bereits in wenigen Tagen. Karten für das Konzert gibt es ab Freitag, 16. November, um 10 Uhr.

Von ms/RND