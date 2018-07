Hannover

Badeunfall am Altwarmbüchener See: Rettungsschwimmer der DLRG haben am Montagnachmittag eine Person aus dem Wasser ziehen müssen. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr. „Die Person wird momentan reanimiert“, sagt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 4“ ist im Einsatz. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand und Alter des Verunglückten gibt es zurzeit noch nicht.

Bereits am Sonntagabend ereignete sich ein tödlicher Badeunfall am Blauen See in Garbsen. Dort war gegen 18.40 Uhr ein 23-Jähriger untergegangen. Ein 13-Jähriger rettete den Mann aus dem Wasser, der Rettungsdienst musste den Nichtschwimmer wiederbeleben. Am Abend verstarb der 23-Jährige jedoch im Krankenhaus.

Von Peer Hellerling