Berlin/Hannover

Häufige Verspätungen, wenig Komfort in veralteten Waggons, jetzt auch noch Streiks – die Woche beginnt für Tausende Fahrgäste und Pendler ungemütlich. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat für Montag in der Zeit von 5 bis 9 Uhr bundesweit zum Ausstand bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Es drohen Ausfälle und Verspätungen.

Auch der Standort Hannover werde betroffen sein, bestätigte ein EVG-Sprecher am Sonntagabend der HAZ. „Ab 6 Uhr werden wir die Kollegen am Hauptbahnhof einsammeln“, sagte er. Angesprochen sei das Servicepersonal wie auch Mitarbeiter in den Stellwerken. Dann werde man zur Lindemannallee ziehen, zum dortigen Gebäude der Deutschen Bahn. Dort werde dann ab etwa 6.30 Uhr und bis 9 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Die Auswirkungen werden massiv, sagt der Sprecher. „Am Drehkreuz Hannover wird einiges los sein.“

Bahn rechnet mit „starken Beeinträchtigungen“

Die Bahn erwartet, dass der Zugverkehr im ganzen Land „stark beeinträchtigt“ werden dürfte. Auch in den Stunden nach dem Ende des Warnstreiks sei noch mit Störungen zu rechnen. „Die Deutsche Bahn setzt alles daran, die Auswirkungen auf ihre Kunden so gering wie möglich zu halten“, hieß es. Fahrgastbetreuung und Telefonhotlines sollen aufgestockt werden. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

„Die DB bedauert, dass die Reisenden, darunter viele Arbeitnehmer, in der Adventszeit möglicherweise mehr Zeit und Geduld aufbringen müssen, um an ihr Ziel zu kommen“, erklärte der Konzern.

Von Freitag auf Sonnabend hatte die Bahn die ganze Nacht hindurch mit der EVG sowie separat mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL) verhandelt. Beide Gewerkschaften hatten ursprünglich 7,5 Prozent mehr Geld gefordert. Zum Angebot der Bahn gehörte unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen – zu wenig aus Sicht der EVG. Am Sonnabend waren die Tarifparteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen.

In den Verhandlungen mit der GDL sei man kurz vor dem Ziel, erklärte die Bahn. Die GDL zeigte sich mit dem Verlauf der Verhandlungen bisher „grundsätzlich zufrieden“. Die GDL kann nicht zu Streiks aufrufen, sie hat mit der Bahn eine Schlichtungsvereinbarung geschlossen.

Unter der kostenlosen Rufnummer 080 00 99 66 33 erhalten Reisende von der Bahn Informationen zum Streik.

Von Bernd Röder und Jan Petermann