Hannover

Die Hans-Böckler-Allee zwischen Pferdeturm und Clausewitzstraße wird bis Anfang August zur Baustelle. Nach Angaben der Stadt führt ab Montag die Stadtentwässerung umfangreiche Kanalbaumaßnahmen durch. Deshalb werden bereits ab Freitag, 9 Uhr, mehrere Fahrspuren gesperrt. Es fällt jeweils eine der beiden Abbiegespuren vom Messeschnellweg in Richtung Innenstadt weg, außerdem wird eine der beiden Geradeausspuren gen City gesperrt. Die Stadt empfiehlt Autofahrern aus Richtung Laatzen, bereits an der Anschlussstelle Bischofshol abzufahren. Von Misburg aus sollte der Messeschnellweg bereits am Weidetorkreisel verlassen werden.

Von pah