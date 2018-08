Hannover

Ein umgestürzter Baum hat am Donnerstagmorgen zu Behinderungen im Stadtbahn- und Busverkehr geführt. Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 1.50 Uhr in der Davenstedter Straße / Ecke Beethoven Straße ein Baum aus noch unbekannter Ursache in die Oberleitung gefallen. Die Feuerwehr musste mit einem Kran ausrücken, um den Baum anzuheben und zersägen zu können.

Nach Angaben der Üstra gab es bis etwa 8 Uhr auf der Stadtbahnlinie 9 zwischen Schwarzer Bär und dem Endpunkt Empelde einen Ersatzverkehr.

Von frs/RND