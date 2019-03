Hannover

In das neue Verwaltungszentrum am Schützenplatz in Hannover ziehen in den kommenden Wochen weitere Ämter ein. Die Fahrerlaubnisbehörde, die bisher In den Sieben Stücken residierte, verlegt ihren Standort zwischen dem 19. und 21. März. In dieser Zeit bleibt die Behörde geschlossen. Am Freitag, 22. März, öffnet das Amt in seiner neuen Dienststelle, Am Schützenplatz 1. Die Abteilung für Zentrale Einwohnerangelegenheiten, bisher in der Leinstraße 14 beheimatet, ist ab 28. März am Schützenplatz zu erreichen, ebenso der Zentrale Ermittlungsdienst (bisher Marienstraße 14). Für beide Behörden gibt es keine Schließzeiten. Die Waffenbehörde schließt vom 25. bis 29. März und öffnet am Schützenplatz am 1. April.

Damit sind die Umzüge in das neue Gebäude keineswegs beendet. Im April sollen alle Mitarbeiter des Gewerbe- und Veterinäramtes ihre Büros am Schützenplatz beziehen. Die Zulassungsbehörde wird dem Plan zufolge vor dem Sommer mit dem Umzug beginnen, wie auch Standesamt und Verkehrsordnungswidrigkeiten. Bis zum September zieht die Ausländerbehörde um.asl

Von Andreas Schinkel