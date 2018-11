Hannover

Wenn es um die Sauberkeit der Stadt geht, sind viele HAZ-Leser unzufrieden. „Eine Stadt, die sich bemüht Kulturhauptstadt zu werden und internationale Messen ausrichtet, präsentiert sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild ungepflegt und bestätigt den Ruf der grauen, gesichtslosen Stadt“, schreibt zum Beispiel Norbert Bode. Der Leser kritisiert Wildwuchs an Straßenrändern und eine Zunahme von Graffiti im Stadtbild. Und auch HAZ-Leser Bernd Schütte fragt: „Warum dauert es so lange, bis der gemeldete wilde Müll aus einzelnen Stadtteilen wie Ricklingen und Linden abgeholt wird?“

Antworten gibt am Dienstag bei einem HAZ-Forum Hannovers Kämmerer und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe, der seit Wochen mit starken Partnern die Kampagne „Hannover sauber!“ auf öffentlichen Plätzen und Wochenmärkten präsentiert. Er möchte gemeinsam mit der Stadtreinigung für den richtigen Umgang mit Müll sensibilisieren. Bürger sollen künftig mit einer App wilden Müll im Stadtgebiet melden können. Dazu setzt die Stadt auf mehr Abfallfahnder, zusätzlichen Kehrmaschineneinsatz und die Ausschöpfung des Bußgeldrahmens. Doch reichen diese Bemühungen? Um diese Frage geht es heute beim HAZ-Forum im Pressehaus an der August-Madsack-Straße 1.

Neben von der Ohe sind auch Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz, der Inhaber vom Loseladen, Michael Albert, und Stefanie Eichel von Eichels-Event dabei. Dazu erklärt Basìl Bhatti, Imam der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, warum die Mitglieder jeweils am Neujahrsmorgen freiwillig den Müll der Feiernden beseitigen. Und der Umweltmanager der Üstra, Jens Ernsting, berichtet, wie beim Verkehrsbetrieb zum Beispiel mit Müll im Gleisbett umgegangen wird. Die Moderation übernimmt HAZ-Lokalchef Heiko Randermann. Das HAZ-Forum beginnt heute um 19 Uhr. Anmeldungen sind nicht nötig. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Jan Sedelies