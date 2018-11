Hannover

Die Einbruchszahlen in Hannover sind seit fast zehn Jahren auf einem konstanten Niveau. Für das Jahr 2017 weist die Kriminalstatistik der Polizei 2919 Wohnungseinbruchsdiebstähle aus, die Aufklärungsquote liegt bei 18,33 Prozent. Allein in Groß-Buchholz gab es im vergangenen Jahr 144 Einbrüche. 53-Mal blieb es allerdings beim Versuch.

Die Polizei verweist stets darauf, wie wichtig Hinweise von Nachbarn sind, wenn sie etwas Auffälliges in ihrem Stadtteil bemerken. Das betonte auch Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch beim HAZ-Forum im Rahmen der Sicherheitswochen der HAZ. Unterstützt vom Unternehmen HDI und dem Netzwerk Sicher luden Redaktion und Präventionsteam am Sonnabend ins Pressehaus und präsentierten Lesern Tipps, wie man Einbrechern das Handwerk schwer machen kann.

In drei von vier Fällen werden Fenster und Türen aufgehebelt

„Einbrecher sehen oft unscheinbar aus.“ Das beliebteste Werkzeug zum Einbruch ist daher noch immer der Schraubendreher – weil er leicht zu verstecken und effizient ist. „Eines der wenigen Gesetze, das Einbrecher schätzen, ist das Hebelgesetz“, sagte Fritsch. In drei von vier Fällen werden bei Einbrüchen Fenster und Türen aufgehebelt. Der Kriminalhauptkommissar empfahl mechanische Sicherungen, Querriegelschlösser, einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 ff mit einer Widerstandsklasse von mindestens RC2 und einbruchhemmende Fenster (DIN EN 1627-1630) mit sogenannten Pilzzapfenbeschlag mit Sicherheitsschließstück und sichtbaren, aufgeschraubten Sicherungen –und vor allem eine aufmerksame Nachbarschaft. „Einbrecher sind Trüffelschweine. Sie suchen die Schwachstelle, die ihnen gelassen wurde.“

Der Vortrag wird am Dienstag, 13. November, wiederholt. Um 19 Uhr gibt Polizeihauptkommissar Michael Nickel Tipps gegen Einbrecher. Karten sind noch zu haben. Eine Anmeldung per Mail an hannover@haz.de mit dem Betreff „Polizei Dienstag“ ist notwendig. Der Eintritt zur Veranstaltung am Pressehaus an der August-Madsack-Straße ist kostenlos.

Von Jan Sedelies